اشار مشيخة العقل لطائفة الموحدين الدروز، في بيان، الى ان "لمناسبة عيد الأضحى المبارك، تبارك مشيخة العقل في لبنان لجميع الموحدين ولعموم المسلمين حلول شهر ذي الحجة وعشره المباركة، راجية أن تكون تلك الأيام والليالي سبيلا لبلوغ العيد الأسمى بما يحمله من معاني القبول والتضحية وتجديد التوبة والحمد والشكر، ومدخلا للتقرب منه تعالى بالتضرع والصلاة والذكر، وبابا لعمل الخير وجمع الشمل، ودعوة للمؤمنين لتطهير النوايا وتنقية النفوس وشحذ الهمم وتشابك الأيادي من أجل صلاح النفوس وإصلاح المجتمع ونهضة الأوطان وتماسك الأمة"، معلنة عن "بدء عشر العيد (العشور)، الأول من شهر ذي الحجة 1445، في السابع من شهر حزيران 2024 م، وحلول عيد الأضحى المبارك، العاشر من شهر ذي الحجة، في السادس عشر من شهر حزيران الجاري. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير".

كانت هذه تفاصيل خبر مشيخة العقل باركت بحلول عشر الأضحى المبارك : لتشابك الأيادي لصلاح النفوس وإصلاح المجتمع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.