أقرّ الجيش الإسرائيلي، بإصابة 24 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضيّة 16 منهم في معارك قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" عن عدّة عمليات عسكرية استهدفت قوات وآليات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة القضاء على جنود في عملية في غرب رفح.
وفي وقت سابق من اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتيّن لحزب الله يوم أمس استهدفتا موقعًا قرب حرفيش في الجليل الأعلى، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: إصابة 24 عسكريًا خلال 24 ساعة منهم 16 في معارك قطاع غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.