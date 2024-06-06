الجيش الإسرائيلي: إصابة 24 عسكريًا خلال 24 ساعة منهم 16 في معارك قطاع غزة

أقرّ الجيش الإسرائيلي، بإصابة 24 عسكريًا خلال الساعات الـ24 الماضيّة 16 منهم في معارك قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت كتائب "القسام" عن عدّة عمليات عسكرية استهدفت قوات وآليات الجيش الإسرائيلي، مؤكدة القضاء على جنود في عملية في غرب رفح.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 11 في هجوم بمسيرتيّن لحزب الله يوم أمس استهدفتا موقعًا قرب حرفيش في الجليل الأعلى، وذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على أراضي جنوب لبنان تزامنًا مع الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.