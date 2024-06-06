"القاهرة" عن مصدر: مصر تلقت إشارات إيجابية من حماس تشير لتطلعها لوقف إطلاق النار في غزة

نقلت قناة "القاهرة" المقربة من الإستخبارات المصرية، عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنّ "مصر تلقت إشارات إيجابية من حركة حماس تشير إلى تطلعها لوقف إطلاق النار" في قطاع غزة.

ولفت المصدر إلى أنّ "قيادات حماس أبلغتنا بأنها تدرس بجدية وإيجابية مقترح الهدنة"، مضيفًا "التحركات المصرية المكثفة وزيارات وفود الفصائل الفلسطينية تأتي لاستعادة مسار المصالحة الفلسطينية وتحقيق الاستقرار بقطاع غزة".

وكشف أنّ "حماس ستقدم ردها بشأن مقترح الهدنة خلال الأيام المقبلة"، كما أفاد عن "دعوة مصرية لقيادات حماس لزيارة القاهرة ومناقشة كافة التفصيلات المتعلقة بالأوضاع الحالية".

وأكّد المصدر وجود "لقاءات واتصالات مصرية مكثفة خلال الساعات الأخيرة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة".