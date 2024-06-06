سريع: استهدفنا مع المقاومة الإسلامية بالعراق سفينتَين في ميناء حيفا وأخرى انتهكت حظر الدخول إليه

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، أنّه "انتصارًا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأمريكي البريطاني، نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفاء، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفاء في فلسطين المحتلة".

ولفت، في بيان، إلى أنّه "نفذت العمليتان بعدد من المسيرات وكانت الإصابة بعون الله دقيقة"، موضحًا أنّ "عملية ميناء حيفاء المشتركة تأتي ردا على مجازر العدو الإسرائيلي في منطقة رفح وإن على العدو الإسرائيلي توقع المزيد من العمليات النوعية المشتركة خلال الفترة المقبلة وحتى يتوقف عدوانه الإجرامي الوحشي ويرفع حصاره عن إخواننا في قطاع غزة".

وأشار سريع إلى أنّ "القوات المسلحة اليمنية تدعو كافة الجيوش العربية إلى المشاركة في عمليات الإسناد للمقاومة الفلسطينية تأدية للواجب الديني والإنساني تجاه الشعب الفلسطيني".