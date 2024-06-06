شبكة "CNN": الجيش الإسرائيلي قصف مدرسة للأونروا في مخيم النصيرات بأسلحة أميركية

كشف تحليل لشبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية، أنّ "الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة أميركية في هجومه على مدرسة للأونروا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة".

وكان قد قُتل نحو 40 شخصًا على الأقل وأُصيب العشرات معظمهم أطفال ونساء، إثر قصف طائرات الجيش الإسرائيلي مدرسة تابعة لوكالة الأونروا يسكنها نازحون في مخيم النصيرات.

وأوضح المكتب الحكومي في غزة أن "من بين الشهداء 14 طفلًا و9 نساء"، وأكد "إصابة 74 نازحا بينهم 23 طفلاً و18 امرأة"، موضحًا أنّ مركز النُّزوح الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي الليلية الماضية يحمل رقم 149 الذي يتم استهدافه من خلال قصفه بصواريخ الطائرات أو قذائف الدبابات.

ووصفت وزارة الصحة في غزة ما حدث في هذه المدرسة بالمجزرة المروعة، وقالت إن "عدد الشهداء مرشح للزيادة نتيجة ارتفاع عدد الإصابات وخطورتها".