شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوصى بشمولية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حزمة من التوصيات المهمة وجهها مجلس الشيوخ للحكومة في مجال القوي العاملة، تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2024/2025 والتي وافق عليها المجلس النيابي برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وفي مقدمتهاضرورة العمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

وفي هذا الصدد، نشير إلي أهم التوصيات التي أقرها مجلس الشيوخ في مجال القوي العاملة علي النحو الآتى:

1 - تطوير منظومة التدريب المهني في مصر من خلال نظام تدريبي مهني وتقني مرن ومكمل للنظام التعليمي

2- يستجيب بدرجة عالية من الكفاءة لمتطلبات قطاعات الإنتاج المختلفة من المهارات البشرية.

3- ضرورة العمل على إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.

4- شمولية العمالة غير المنتظمة بالحماية الاجتماعية والتأمينية، وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، ودعم أواصر التكافؤ وروابط التماسك الاجتماعي