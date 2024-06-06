فيديو يظهر تشققات في الطريق في منطقة فرن الشباك

انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر حصول تشققات في الطريق في منطقة فرن الشباك، وقد حاولت "النشرة" مع رئيس البلدية ريمون سمعان، لكنها لم تنجح في ذلك لأن خطه مقفل.

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