"النشرة": تعميم صورة رجل مفقود غادر منزله في مار الياس ولم يُعد

تواصلت عائلة رجل مفقود في عمر الثمانينات مع "النشرة"، موضحة أنّ الرجل المسنّ سيفو رمو، غادر صباحًا من منزله في مار الياس ولم يعد.

وطلبت من الذين من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال على الرقم التالي: 03209763.