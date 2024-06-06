إيلون ماسك: العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ تدابير عاجلة لزيادة معدل الولادات

أعلن الملياردر الأميركي ومؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك، أن "العديد من الدول يمكن أن تختفي إذا لم تتخذ تدابير عاجلة لزيادة معدل الولادات"، لافتا الى انني "سعيد لأن الحكومة اليابانية تدرك أهمية هذه القضية".

ورأى أن "إذا لم يتم اتخاذ إجراء حاسم، فسوف تختفي اليابان والعديد من الدول الأخرى".

وكما ذكرت وكالة "فرانس برس" الفرنسية في وقت سابق فإن سلطات طوكيو تخطط لإطلاق تطبيق المواعدة الخاص بها الصيف الجاري في إطار الإجراءات الحكومية الرامية إلى زيادة معدل الولادات في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، توقع ماسك أن عام 2024 سيجلب مشاكل أكثر من الأعوام الأربعة السابقة. وفي رأيه أن العام الجاري سيكون أكثر جنونا.