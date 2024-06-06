مركبة "ستارشيب" الفضائية هبطت بنجاح في المحيط للمرة الأولى بعد رحلة تجريبية

اعلنت شركة "سبايس إكس"، أن "مركبة "ستارشيب" الفضائية، المصممة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، نجحت للمرة الاولى بالهبوط إثر عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بعد نحو ساعة من الرحلة التجريبية الرابعة لهذا الصاروخ العملاق".

واشارت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الى انه "تم تأكيد الهبوط". لكن خلال مشاهدة البث المباشر للعملية، يمكن رؤية المركبة وهي تخسر أجزاءً منها قبيل إنهاء مسارها في المحيط الهندي.