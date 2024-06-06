اعلنت شركة "سبايس إكس"، أن "مركبة "ستارشيب" الفضائية، المصممة لإجراء رحلات إلى القمر والمريخ، نجحت للمرة الاولى بالهبوط إثر عودتها إلى الغلاف الجوي للأرض، بعد نحو ساعة من الرحلة التجريبية الرابعة لهذا الصاروخ العملاق".
واشارت الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، الى انه "تم تأكيد الهبوط". لكن خلال مشاهدة البث المباشر للعملية، يمكن رؤية المركبة وهي تخسر أجزاءً منها قبيل إنهاء مسارها في المحيط الهندي.
كانت هذه تفاصيل خبر مركبة "ستارشيب" الفضائية هبطت بنجاح في المحيط للمرة الأولى بعد رحلة تجريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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