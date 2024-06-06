بث مباشر على "الدارك ويب".. كاميرات داخل سيارة سفاح التجمع تفجر مفاجأة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشفت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" الملُقب بـ سفاح التجمع والمتهم في القضية رقم 296 لسنة 2024 إداري الجنوب ثان بورسعيد، بإنهاء حياة فتيات ليل عقب ممارسة الرذيلة معهن والتلذذ بتعذيبهن والتمثيل بجثث الضحايا وجماع الجثث، عن تفاصيل جديدة في القضية.

وتبين من اعترافات سفاح التجمع أمام جهات التحقيق ومعاينة شقته بالتجمع الخامس والسيارة خاصته أن السيارة مزودة بأحدث انواع الكاميرات لتصويره أثناء ممارسة الرذيلة والتلذذ بتعذيب ضحاياه من فتيات الليل داخل السيارة فضلا عن جِماع عدد من جثث الضحايا، وذلك على الطرق الصحراوية.

كما تبين وصول نشاطه الإجرامي إلى "الدارك ويب" وإجراء بث مباشر أثناء تعذيبه ضحاياه وممارسة الرذيلة معهن، ومع جثثهن، بالإضافة إلى تصوير مقاطع فيديو وعمل مونتاج لها وترويجها على "الدارك ويب".

كما تبين من معاينة الغرفة العازلة الموجودة في شقته بالتجمع الخامس أن الغرفة مزودة بكاميرات حديثة أيضًا بدقة 4K، لإتمام عملية البث المباشر أثناء ارتكاب سفاح التجمع جرائمه داخل الغرفة المقسمة إلى قسمين قسم لممارسة الرذيلة وقسم مزود بمعدات التصوير والمونتاج ويجرى مونتاج الفيديوهات داخله.

وأرشد سفاح التجمع عن تاجر مواد مخدرة في محافظة بورسعيد كان يأتي إليه لإحضار مادة "الآيس" منه، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على التاجر واعترف بالاتجار في المواد المخدرة لكنه أنكر وجود أي علاقة له أو علم بجرائم سفاح التجمع وقتلة الفتيات.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، في بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفي المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفي التجمع الأول، مؤكدة أنه جارٍ استكمال التحقيقات.

وأصدر قاضي التجديد قرارًا بتجديد حبس سفاح التجمع 15 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

اقرأ أيضا:

مارس الجنس مع دُمية.. سفاح التجمع يفجر مفاجأة أمام جهات التحقيق

الضحية بـ 2000 جنيه.. اعترافات جديدة لشريكة سفاح التجمع

الدارك ويب.. كلمة السر في علاقة سفاح التجمع بسيدة خدرت ابنها لانتزاع أعضائه ببورسعيد

مارس الرذيلة مع جثتها.. مقاطع فيديو تكشف كيف تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة

إعياء شديد.. سقوط سفاح التجمع مغشيا عليه أثناء نقله من النيابة إلى محبسه

ضحية على قيد الحياة.. مفاجأة جديدة في قضية سفاح التجمع

هل قتل سفاح التجمع زوجته الأولى؟.. مفاجأة جديدة في أقوال المتهم أمام جهات التحقيق

خنقها بكيس بلاستيك أثناء الجماع.. كيف تخلص سفاح التجمع من ضحيته الأخيرة؟

حقيبة فارهة و15 مكالمة.. كيف توصلت الأجهزة الأمنية لهوية سفاح التجمع؟

وشم وخيانة.. سر المرأة التي حولت مدرس إنجليزي إلى سفاح التجمع