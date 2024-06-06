أبو الغيط يدين مجزرة قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ)

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بشدة الهجوم الذي شنته قوات الدعم السريع السودانية أمس الأربعاء، ضد منطقة "ود النورة" بولاية الجزيرة بوسط السودان، والذي أدى إلى سقوط أكثر من مئة مدني.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر ضحايا هذه المجزرة وتمنياته للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام علي دعم الجامعة العربية الكامل للجهود المبذولة لوقف الصراع الدائر في السودان واستعادة دور الدولة السودانية على جميع الأصعدة.

وتقع "ود النورة" مع نهايات امتداد مشروع الجزيرة وبداية حدود ولاية النيل الأبيض وترتبط تجاريا مع ولاية الخرطوم.

ووفق موقع "سودان تربيون"، "تعمد قوات الدعم السريع، بعد سيطرتها على الجزيرة أواخر العام السابق،إلى مداهمة قرى الولاية مرتكبة بحق سُكانها العُزل أفظع الجرائم التي تشمل القتل والاختطاف والتهجير القسري ونهب الممتلكات بما في ذلك المحاصيل والأثاث المنزلي".