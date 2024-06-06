"النشرة": القوات الإسرائيلية عمدت إلى إطلاق بالونات حرارية فوق القرى والبلدات اللبنانية

افاد مراسل "النشرة"، بأن "القوات الإسرائيلية تعمد إلى إطلاق بالونات حرارية فوق القرى والبلدات اللبنانية، ويَسقط البعض منها قرب المناطق السكنية وبين المنازل دون أن ينفجر، ما يمثّل خطرًا على المواطنين بسبب احتوائها على مواد متفجرة وحارقة".
في هذا السياق، حذّرت قيادة الجيش المواطنين من "خطورة الاقتراب من هذه البالونات أو لمسها كونها معرّضة للانفجار، كما تؤكد ضرورة إبلاغ أقرب مركز عسكري عن مكان وجودها".
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