حزب الله: اطلاق صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود

اعلن حزب لله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، أطلق مجاهدو ‏‏المقاومة الإسلامية صواريخ دفاع جوي على طائرات العدو الحربية التي كانت تعتدي على سمائنا ‏‏وخرقت جدار الصوت في محاولة لإرعاب الأطفال مما أجبرها على التراجع الى خلف الحدود.‏ ‏

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