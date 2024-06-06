الجيش: تسلمنا 18 طنا من الأدوية والمواد الطبية والغذائية المقدمة هبة من الاردن

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بانه "تسلم الجيش اللبناني في مطار بيروت الدولي 18 طنا من الأدوية والمواد الطبية والغذائية المقدمة هبة من المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور السفير الأردني وليد الحديد وممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون.

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