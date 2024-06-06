قوى الامن: توقيف سوري مطلوب للقضاء بجرم السرقة من قبل مفرزة استقصاء البقاع

اعلنت المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة في بيان، بانه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء والمخلّين بالأمن، توافرت معلومات لمفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي عن وجود أحد المطلوبين في سهل بلدة تربل، ويدعى: - ج. ع. (مواليد عام 2005، سوري)، وإقامته على الأراضي اللّبنانية غير شرعية. وبعد رصدٍ ومتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة من توقيفه، وتبيّن أنه مطلوب للقضاء بجرم سرقة. وقد سُلِّم الموقوف الى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.

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