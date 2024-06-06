القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل تعارض الاقتراح الذي قدمته واشنطن في الأمم المتحدة بشأن الصفقة التي قدمها بايدن

افادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "إسرائيل تعارض الاقتراح الذي قدمته واشنطن في الأمم المتحدة بشأن الصفقة التي قدمها بايدن".

ويرمي المقترح المؤلف من ثلاث مراحل والذي قدمه بايدن في وقت سابق، على أنه مبادرة إسرائيلية، إلى وضع حد للنزاع والإفراج عن جميع الاسرى وإلى إعادة إعمار القطاع الفلسطيني دون أي وجود لحماس في السلطة.

ويقترض في المرحلة الأولى الوقف الكامل لإطلاق النار ستة أسابيع وانسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في غزة.