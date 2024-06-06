شولتس: العديد من الألمان يخشون تصعيد الصراع في أوكرانيا

اعترف المستشار الألماني أولاف شولتس بأن "العديد من الألمان يخشون تصعيد الصراع في أوكرانيا"، مؤكدا أن "الحفاظ على السلام يعد أولوية مطلقة بالنسبة له".
واشار شولتس في خطاب ألقاه في البرلمان الألماني، الى ان "يخشى العديد من المواطنين احتمال وقوع تصعيد... وأن يتعرض السلام والأمن للخطر".
وأضاف: "إن القلق بشأن السلام لا يعد شيئا ساذجا أو سيئا. إن اهتمامات المواطنين هي ما يجب احترامه واعتباره أمرا جديا. وأفعله في أي حال".
وتابع: أنا كمستشار لألمانيا أتحمل المسؤولية عن ضمان عدم تعرض أي طفل ولد في ألمانيا لخطر الحرب في بلادنا. إنها أولوية مطلقة بالنسبة لي".
وفي الوقت ذاته أشار شولتس إلى أن ضمان السلام لا يعني الاستسلام أمام العنف أو انعدام القانون"، متابعا: "السلام لا يعني الخضوع لأحد".
وأوضح: "لن نسمح بعودة الحرب كوسيلة سياسية".
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