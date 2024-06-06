أوكرانيا تخلي قرى إلزاميا في دونيتسك

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، أنها أمرت بإجلاء الزامي لأطفال وذويهم من عدة مدن وبلدات في منطقة دونيتسك في شرق البلاد.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القصف يتركز الآن على منطقة دونيتسك، التي أعلنت روسيا ضمها في 2022.

وقال مسؤول محلي في منطقة دونيتسك، عبر وسائل التواصل الاجتماعي "هذا قرار مهم يهدف في المقام الأول إلى إنقاذ أرواح أطفالنا. الوضع الأمني في المنطقة يتدهور باستمرار، وكثافة القصف تتزايد".

وأدرج ضمن هذا القرار مدينة "ليمان" بالإضافة إلى عدة بلدات قرب خط الجبهة، بينها قرية "بروغريس".

واضطرت أوكرانيا الشهر الماضي إلى تحويل القوى العاملة إلى منطقة خاركيف الشمالية من مناطق أخرى على خط الجبهة بعد أن شنت القوات الروسية هجوما بريا على المنطقة الحدودية.