مجلس الأمن الدولي يكشف عن أعضائه الجدد غير الدائمين

ياسر رشاد - القاهرة - انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025-2026.

وحسب سبوتنيك، يضم مجلس الأمن 15 دولة، علاوة على ذلك، يغادر خمسة أعضاء غير دائمين المجلس كل عام، وينضم إليه خمسة جدد.

ولكي يتم انتخابها، يتعين على كل دولة أن تحصل على ثلثي أصوات الحاضرين في قاعة الجمعية العامة.

ومن بين الأعضاء الجدد غير الدائمين، لم يكن هناك سوى الصومال في مجلس الأمن، لمرة واحدة في تاريخه بأكمله، في الفترة 1971-1972. وكانت الدول الأربع المتبقية أعضاء في مجلس الأمن مرتين أو أكثر.

وسيبدأ عمل الدول الخمس في مجلس الأمن، في 1 يناير/ كانون الثاني 2025 وينتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2026. وسوف يحلون محل اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا في مجلس الأمن.

ومجلس الأمن الدولي هو الهيكل الدائم للأمم المتحدة، المنوط به المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.