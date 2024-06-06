الصومال و4 دول تفوز بعضوية مجلس الأمن

ياسر رشاد - القاهرة - فازت الصومال وباكستان والدنمارك واليونان وبنما، الخميس، بمقاعد غير دائمة لعامي 2025 و2026 في مجلس الأمن بعد انتخابات لم تشهد أي منافسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبذلك سيشهد عام 2025 حالة نادرة بوجود دولتين عربيتين، هما الصومال والجزائر، على مقعدين في المجلس المؤلف من 15 عضواً، بينهم خمسة للدول الدائمة العضوية، وهي: الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا. وتنتخب الجمعية العامة كل عام خمسة أعضاء لعضوية غير دائمة تستمر عامين.

وانتخب الصومال بغالبية 178 صوتاً عن مقعد للمجموعة الأفريقية سيشغر مع انتهاء ولاية موزمبيق في نهاية العام الحالي، وباكستان بغالبية 182 صوتاً عن مقعد لمجموعة آسيا والمحيط الهادي سيشغر بخروج اليابان، وبنما بغالبية 183 صوتاً عن مقعد لمجموعة أميركا اللاتينية والكاريبي بانتهاء تفويض الإكوادور، والدنمارك بغالبية 184 صوتاً واليونان بغالبية 182 صوتاً عن مقعدين لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى، مع انتهاء ولاية مالطا وسويسرا.

وسبق للصومال أن خدم في مجلس الأمن مرة واحدة، وباكستان سبع مرات، وبنما خمس مرات، والدنمارك أربع مرات، واليونان مرتين.

ووفقاً للنظام الداخلي لمجلس الأمن، هناك ثلاثة مقاعد غير دائمة مخصصة للبلدان الأفريقية، التي تحافظ على نمط ثابت من التناوب بين مناطقها الفرعية الخمس (شمال أفريقيا، والجنوب الأفريقي، وشرق أفريقيا، وغرب أفريقيا، ووسط أفريقيا). وهناك مقعدان غير دائمين لمجموعة آسيا والمحيط الهادي، وهناك مقعدان غير دائمين لأميركا اللاتينية والكاريبي. ويخصص مقعدان لمجموعة أوروبا الغربية ودول أخرى.

وتتطلب انتخابات مجلس الأمن، كما هي الحال مع الأجهزة الرئيسية الأخرى التابعة للأمم المتحدة، اقتراعاً رسمياً حتى لو حصل المرشحون على تأييد مجموعتهم الإقليمية. وحتى لو خاضت دولة ما الانتخابات من دون معارضة، فيجب عليها الحصول على أصوات ثلثي الدول الأعضاء الحاضرة والمصوتة في جلسة الجمعية العامة من أجل تأمين مقعد في المجلس. وهذا يعني أنه يلزم الحصول على ما لا يقل عن 129 صوتاً إيجابياً للفوز بمقعد إذا كانت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة حاضرة ومصوتة.