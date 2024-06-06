أوكرانيا تحكم بالسجن على جندي سابق ساعد موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - حُكم على جندي أوكراني سابق أرسل صور موقع أهداف عسكرية حساسة إلى روسيا، بالسجن خمس سنوات، وفق ما أعلن المدّعون الأوكرانيون، الخميس.

واعتقلت أوكرانيا الآلاف؛ للاشتباه في تعاونهم مع القوات الروسية منذ بدء الحرب في فبراير (شباط) 2022، كثير منهم في شرق البلاد وجنوبها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المدّعون في شمال شرقي منطقة خاركيف، والذين لم يكشفوا اسم الجندي، إنه اتصل «بممثل في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي»، باستخدام تطبيق «سيغنال» للمراسلة.

وأضافوا أنه أرسل بعد ذلك إلى جهاز الأمن الفيدرالي مواقع الجنود والمُعدات العسكرية في منطقتي خاركيف وجنوب ميكولايف.

وقال المصدر نفسه إن «العدو كان بحاجة إلى هذه المعلومات لشن ضربات جوية على المدافعين الأوكرانيين». وأضاف أن الرجل اعتُقل قرب بلدة كوبيانسك، الواقعة على خط الجبهة، و«أقرّ بذنبه».

وشنّت روسيا هجوماً برياً جديداً على منطقة خاركيف، الشهر الماضي، واستولت على جيوب عبر الحدود.

وقالت الأمم المتحدة، العام الماضي، إن أوكرانيا فتحت أكثر من 6600 قضية جنائية «ضد أفراد بتهمة التعاون وارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالنزاع»، منذ بدء الحرب.

وفي مايو الماضي، اعتقلت أجهزة الأمن الأوكرانية ستة أشخاص متهمين بمساعدة روسيا في قصف مبنى سكني بمنطقة دونيتسك في شرق البلاد، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.