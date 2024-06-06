افتتاح مشروعات "التجلي الأعظم" في سانت كاترين أكتوبر المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة كاترين، والقيادات الأمنية، ومديري ورؤساء المديريات والهيئات المشرفة على المشروعات، وممثلي دير سانت كاترين، ومسؤولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، تنفيذًا لتوصيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استعدادًا لافتتاح أعمال التطوير في أكتوبر المقبل.

أكد المحافظ أن مشروعات "التجلي الأعظم" تحظى باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجه بسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية في هذا المشروع الضخم تمهيدًا لافتتاحه. وأضاف أن المشروع يُنفذ ضمن مخطط شامل لتطوير مدينة سانت كاترين، بهدف تعظيم مقوماتها السياحية المتنوعة، والتي تساهم في جذب المزيد من السياح، نظرًا لما تتمتع به من طابع أثري وروحاني وديني وبيئي.

أعلن المحافظ أنه سيجري زيارات دورية لمتابعة أعمال التطوير وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ. وأكد أن هناك متابعة مستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات التي تجري في مدينة سانت كاترين بوجه عام، وبموقع "التجلي الأعظم" بشكل خاص، لتقديم هذه البقعة المقدسة في أبهى صورة لها، تقديرًا لقيمتها الروحية وكونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

أشار المحافظ إلى ضرورة الترويج لما يجري تنفيذه من أعمال تطوير موقع "التجلي الأعظم"، من خلال حملات إعلامية، للوصول إلى الانتهاء من مختلف أعمال التطوير وافتتاح هذا الموقع المهم. ووجه مدير مكتب السياحة بالمحافظة بسرعة تشغيل الفنادق التي تم الانتهاء من تنفيذها، والنزل البيئي، والتوسع في تقديم الخدمات المختلفة لرواد هذا المكان الفريد، مع الإسراع في الانتهاء من أعمال تطوير المدينة القديمة.

اطلع محافظ جنوب سيناء على آخر المستجدات الخاصة بمختلف المشروعات الجارية في إطار تطوير موقع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، منها مركز الزوار، وتطوير وادي الدير، وساحة ومبنى السلام، وامتداد النزل البيئي، والفندق الجبلي، والمنتجع السياحي، ومنطقة البازارات السياحية، والحي السكني بالزيتونة، والمجمع الشرطي الجديد، والمجمع الحكومي الجديد، والنادي الاجتماعي، وتطوير منطقة إسكان البدو، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتطوير وادي الأربعين وإنشاء الممشى السياحي الترفيهي.

كما أشار المحافظ إلى تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، وتنظيم رحلات سياحية لهذا المسار بالتزامن مع الانتهاء من أعمال التطوير بموقع "التجلي الأعظم"، وتكثيف الدعاية والترويج لهذا المسار.

شدد المحافظ على ضرورة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين، والمنطقة المحيطة بها، والطريق المؤدي إلى المطار، وتنظيم العديد من الرحلات للمشروع، بحيث تضم سفراء وشخصيات عامة، وعددًا من رجال الفكر والثقافة والفن. كما طالب بالعمل على سرعة رفع كفاءة عدد من الفنادق القديمة الموجودة بالمدينة، بالتنسيق مع وزارة السياحة، حيث يوجد 4 فنادق يجري التنسيق بشأنها.