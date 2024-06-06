الأمم المتحدة تعلق على قصف مدرسة بالنصيرات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن ضرب مدرسة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالنصيرات يؤشر لعدم امتثال إسرائيل للقانون الدولي.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 60 فلسطينيا على الأقل وإصابة عشرات آخرين معظمهم أطفال ونساء إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة لمدرسة يسكنها نازحون تابعة للأونروا وسط مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

كان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن وقف إطلاق النار الدائم في غزة هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أنه يجب أن يوافق الطرفان الآن على الخطة الأمريكية المكونة من ثلاث مراحل.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، سامي أبو زهري، اليوم الخميس، إن الحركة ملتزمة بمقترحها الذي قدمته في الخامس من مايو الجاري والذي يتضمن وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة واتفاق تبادل الأسرى بالسجناء الفلسطينيين ورفع الحصار عن القطاع.

وأضاف أبو زهري، أن حركة حماس قامت بإبلاغ الوسطاء أن المقترح الإسرائيلي المقدم "غير مقبول".

وأوضح أبو زهري، أن المقترح الإسرائيلي يتحدث عن مفاوضات مفتوحة بلا سقف وعن مرحلة تستعيد فيها إسرائيل الأسرى ومن ثم تستمر الحرب مجددًا.

وأفاد القيادي في حركة حماس، أن المشروع الأمريكي يعتمد على ورقة إسرائيلية ليس فيها أي إشارة إلى وقف الحرب والانسحاب.