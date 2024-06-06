بايدن يدافع عن التحرك للسماح لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة أمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن- (د ب أ)

دافع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس، عن قراره بالسماح لأوكرانيا بإطلاق الأسلحة التي تزودها بها الولايات المتحدة ضد أهداف عسكرية داخل روسيا، واصفا إياها بأنها محدودة النطاق وسط مخاوف من أنها قد تشعل حربا أوسع.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن بايدن تجنب إعطاء أية تفاصيل، عندما سئل في مقابلة بثت ضمن برنامج صباح الخير يا أمريكا على قناة "إيه بي سي"، عما إذا كانت أوكرانيا تستخدم بالفعل أسلحة أمريكية في داخل روسيا.

ونقلت بلومبرج عن بايدن قوله: "إنه مسموح لهم باستخدامها قرب الحدود، نحن لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا، نحن لا نسمح بتوجيه ضربات إلى موسكو، وإلى الكرملين".

وأضاف بايدن:" مسموح باستخدامها فقط عبر الحدود حيث يتعرضون لهجمات كبيرة بالأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس لضرب المناطق الداخلية في أوكرانيا وقتل الأوكرانيين".

ويشار إلى أن قرار السماح باستخدام الأسلحة الأمريكية في الضربات الانتقامية ضد روسيا يمثل تحولا لبايدن، الذي قاوم طويلا مثل هذه الخطوة، ما يثير المخاوف من أنه قد يمثل تصعيدا للحرب و دعوة لشن الهجمات الروسية ضد دول الناتو.