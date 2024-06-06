قومي المرأة يهنئ مايا مرسي لتعيينها عضوًا بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه ومقررات فروعه بالمحافظات وأمانته العامة بخالص التهاني إلى الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس لصدور القرار الرئاسي بتعيينها عضوة بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى وذلك لمدة 4 سنوات.

وعبر المجلس عن سعادته لتعيين الدكتورة مايا مرسي في هذا المنصب الذي يعكس ثقة القيادة السياسية في كفائتها وقدراتها كما يأتي تقديرًا لكفائتها العلمية والمهنية الكبيرة ولخبراتها وجهودها الكبيرة في مجال العمل التنموى وملف تمكين المرأة المصرية على مدار سنوات طويلة.

ويؤكد المجلس القومي للمرأة ثقته الكبيرة والدائمة بنجاح الدكتورة مايا مرسي فى جميع المناصب والمهام التى توكل إليها ويتمنى لها خالص النجاح والتوفيق فى مهام هذا المنصب.

يذكر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 186 لسنة 2024، بتعيين 4 أعضاء بمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من ذوي الخبرة لمدة أربع سنوات ضم الدكتورة مايا محمد عبدالمنعم مرسي - رئيس المجلس القومي للمرأة والمهندس خالد محمود عبدالعزيز - وزير الشباب والرياضة السابق و الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والسيدة فاطمة سيد أحمد - عضو الهيئة الوطنية للصحافة.