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التحالف الوطنى يواصل استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك

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القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال شراء العجول وذبحها، لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر.

يتم تجهيز اللّحوم بعد الذبح وفقًا للشروط الصحية، وتقطيعها وتغليفها بشكل مناسب لضمان وصولها للمستفيدين بأفضل جودة.

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استعدادات التحالف الوطنى لعيد الأضحى

وعلى جانب أخر، قامت إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم بإجراء 82 عملية عيون على مستوى المحافظات المختلفة.

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قافلة عيون

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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