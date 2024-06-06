شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يواصل استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال شراء العجول وذبحها، لتوزيعها على الأهالي الأكثر احتياجًا في جميع محافظات مصر.

يتم تجهيز اللّحوم بعد الذبح وفقًا للشروط الصحية، وتقطيعها وتغليفها بشكل مناسب لضمان وصولها للمستفيدين بأفضل جودة.

استعدادات التحالف الوطنى لعيد الأضحى

وعلى جانب أخر، قامت إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم بإجراء 82 عملية عيون على مستوى المحافظات المختلفة.

قافلة عيون