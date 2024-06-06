شكرا لقرائتكم خبر عن جمال شقرة يرد على اتهامات إسرائيل للإعلام: كيف سنعادى السامية ونحن ساميون أيضا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث، تهمة معاداة السامية التي توجهها إسرائيل للإعلام المصري بالمثيرة للسخرية، وأكد في الوقت نفسه أن المعالجة الإعلامية المصرية للأحداث في غزة متوازنة للغاية ومعظم الإعلاميين يراعون أن مصر طرف في اتفاقية سلام مع إسرائيل والتعليقات الإعلامية المصرية تراعي دائما الاضطرابات التي تمر بها المنطقة من كل الاتجاهات، ولكنها في نفس الوقت لا تخفي الانحياز للحق العربي والفلسطيني وأيضا الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وأوضح شقرة لـ"الخليج 365" أن النخبة المصرية كلها ترفض نكبة أخرى لفلسطين ولا بد هنا من الإشادة بوعي معظم الإعلاميين المصريين بأنهم لا يعيرون اهتماما لاتهامات إسرائيل بمعاداة السامية واعتبر أنها ادعاءات مثيرة للسخرية لأننا أيضا ساميون منذ ادم وأولاده فهل سنعادى أنفسنا.



وكان موقع Memri لأبحاث الشرق الأوسط وهو معهد أمريكي ، قد نشر تقريراً هاجم الإعلامية قصواء الخلالي واتهمها بالتحريض علي العنف والكراهية ، وذلك رداً علي تغطيتها لتطورات العدوان الإسرائيلي الوحشي علي المدنيين في قطاع غزة.