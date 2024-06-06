سفينة مساعدات إنسانية بلغارية أمّت ميناء طرطوس لدعم متضرري الزلزال في سوريا

أمّت السفينة البلغارية "داودوه"، ميناء طرطوس السورية، وعلى متنها مساعدات إنسانية مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا، للمتضررين من الزلزال في سوريا.

وأفادت وكالة "سبوتنيك"، أنه "بلغ وزن المساعدات أكثر من 20 طناً، تحتوي على 240 حزمة ألبسة مختلفة القياسات والأحجام، لدعم متضرري الزلزال، الذي شهدته سوريا، في شباط عام 2023".

وأوضح نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، القاضي المستشار حسان ناعوس، في تصريح، أن "السفينة "داودوه "، أمّت ميناء طرطوس قادمة من ميناء كوستنزا الروماني، محملة بمساعدات مقدمة من الشعب البلغاري وأبناء الجالية السورية في بلغاريا".

وأكد ناعوس أن "لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة طرطوس، تسلّمت المساعدات لتقوم بتوزيعها للمتضررين من الزلزال، وذلك عقب انتهاء الكوادر العاملة في مرفأ طرطوس من تفريغ المساعدات"، معرباً عن شكره العميق للجالية العربية السورية في كل من رومانيا وبلغاريا ولكل شخص قدم يد العون لمتضرري الزلزال.