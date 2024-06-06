قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي: مستعدون وجاهزون للهجوم في الشمال

أعلن قائد المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي، الجنرال أوري غوردين أن "قواته أكملت الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال"، مشددا على "أننا مستعدون وجاهزون".

وفي احتفال بمناسبة مرور 18 عاما على حرب لبنان الثانية، أكد غوردين، اننا "مستعدون وجاهزون، سيواجه العدو جيشا قويا وجاهزا"، مشيرا إلى أن الجيش "أكمل الأسبوع الماضي الاستعداد العام للهجوم في الشمال".

وأكد "أننا لن نهدأ للحظة وسنواصل القتال بقوة وذكاء حتى تكتمل المهمة وهي إعادة الأمن والشعور بالأمان إلى الشمال. وهذه المسؤولية واضحة وتقع على عاتقنا".

يذكر أنه منذ 8 تشرين الاول يقوم "حزب الله" بمهاجمة المجتمعات الإسرائيلية والمواقع العسكرية على طول الحدود بشكل شبه يومي، فيما يقوم الجيش الإسرائيلي بقف قرى وبلدات في جنوب لبنان وفي البقاع يقول إن "فيها مواقع وبنى تحتية ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله".