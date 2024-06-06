ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية بان مسؤول حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أخبر المفاوضين بأنه سيقبل اتفاقا إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم في غزة.
ولفتت "وول ستريت جورنال" الى ان السنوار أكد للوسطاء أن حركة حماس لن تتخلى عن أسلحتها ولن توقع على اقتراح يطلب ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر وول ستريت جورنال: السنوار أكد للوسطاء أن حماس لن تتخلى عن أسلحتها ولن توقع على اقتراح يطلب ذلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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