وول ستريت جورنال: السنوار أكد للوسطاء أن حماس لن تتخلى عن أسلحتها ولن توقع على اقتراح يطلب ذلك

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الاميركية بان مسؤول حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار أخبر المفاوضين بأنه سيقبل اتفاقا إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق نار دائم في غزة.

ولفتت "وول ستريت جورنال" الى ان السنوار أكد للوسطاء أن حركة حماس لن تتخلى عن أسلحتها ولن توقع على اقتراح يطلب ذلك.