غوتيريش: قصف مدرسة للأونروا في غزة مثال مرعب جديد عن معاناة المدنيين

اشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الى ان "قصف مدرسة للأونروا في غزة مثال مرعب جديد عن معاناة المدنيين".

في سياق متصل، دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى "إجراء تحقيق في الضربة الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في غزة، أسفرت عن مقتل 37 شخصاً حسبما أفاد مستشفى في القطاع".

واشار الى ان "التقارير الواردة من غزة تُظهر مجدّداً أن العنف والمعاناة لا يزالان الواقع الوحيد لمئات الآلاف من المدنيين الأبرياء. يجب التحقيق بشكل مستقل في هذه الأخبار المروّعة".

واعلن مستشفى في قطاع غزة الخميس ارتفاع عدد قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية على مدرسة تابعة للأونروا في وسط غزة إلى 37 قتيلا، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الضربة قائلا إنها تؤوي "مجمعا لحماس".