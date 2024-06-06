اشار رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، الى ان "تصويتنا على فرض عقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية هو رد ضروري على مزاعمها الشنيعة"، لافتا الى انه "من المقلق أن إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن و155 نائبا ديمقراطيا عارضوا العقوبات على الجنائية الدولية".

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب الأميركي: من المقلق أن إدارة بايدن و155 نائبا ديمقراطيا عارضوا العقوبات على الجنائية الدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.