اعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكيّة الأب يوسف نصر، أن "وزير التربية عباس الحلبي أكّد لي اليوم أنّ الامتحانات الرسميّة للصفوف الثانويّة ستحصل في مواعيدها".

كانت هذه تفاصيل خبر الأب نصر: الحلبي اكد لي أنّ الامتحانات الرسميّة للصفوف الثانويّة ستحصل في مواعيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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