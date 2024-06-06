حزب الله: استهداف ثكنة زبدين في مزارع شبعا والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً ‌‏على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصلية صاروخية.

وفي بيان اخر، اعلن بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:05 من بعد ظهر يوم الخميس 6-6-2024، التجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة‏‏ واصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها.