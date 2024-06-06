فارس الجميّل للجديد: لا صحة لأي توجيهات بالتهدئة من ميقاتي على اعتبار ألا حملة من الاساس

أكد مستشار رئيس حكومة تصريف الاعمال فارس الجميّل لـالجديد، أن "لا صحة لأي توجيهات بالتهدئة من رئيس الخكومة نجيب ميقاتي على اعتبار ألا حملة من الاساس، والواقع أن الاطراف اقتنعت بضرورة انتظام العمل السياسي والحكومي".

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