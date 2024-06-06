انقلاب باص على طريق الضنية - الهرمل ووفاة سائقه

قتل سائق باص لنقل الركاب في منطقة جرد مربين في أعالي جرود الضنية، على الطريق الرئيسية التي تربط الضنية بالهرمل، بسبب إنقلاب الباص على الطريق ما تسبب بازدحام وتوقف حركة سير الباصات والفانات والسيارات والشاحنات على الطريق المذكورة.

وعملت فرق إسعاف جهاز الطوارىء والإغاثة على نقل الجثة من مكانها.