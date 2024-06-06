المجلس التنفيذي لتجمع لمزارعي وفلاحي البقاع اعاد انتخاب ابراهيم الترشيشي رئيسا للتجمع

اعاد المجلس التنفيذي لتجمع لمزارعي وفلاحي البقاع انتخاب ابراهيم الترشيشي رئيسا بالتزكية لتجمع المزارعين والفلاحين. وكان المجلس التنفيذي للتجمع عقد جلسة انتخاب بالتزكية في مقره في رياق باشراف وحضور ممثل دائرة العمل الدكتور خضر رفاعي وجرى الاعلان عن فوز 12 عضوا بالتزكية. وجرى توزيع المهام للمجلس التنفيذي الجديد على الشكل التالي: ابراهيم الترشيشي رئيسا. المهندس جورج فرج نائبا للرئيس. رياض حيدر امينا للسر. احمد زعيتر نائبا لأمين السر. حسين الحلاني امينا للصندوق. نزار ميتا مسؤولا للإعلام. سليمان سارة مسؤولا للعلاقات العامة. ابراهيم شمعون مسؤولا للثقافة. طوني مساعد مسؤولا للعمل التعاوني. وجيه العموري مفتش عاكف عبدالله محاسب دياب يونس عضوا مستشارا

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