خطفوا طالبًا وسرقوه بالطريق العام.. المؤبد لـ 4 عاطلين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قضت محكمة جنايات الإسكندرية غيابيًا بالسجن المؤبد لـ 4 عاطلين، لاتهامهم بخطف طالب تحت تهديد السلاح أثناء سيره على الطريق العام بمنطقة الجمرك وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الله خطاب، رئيس المحكمة، وعضوية كل المستشار تامر محمد بديع، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، وسكرتير المحكمة مينا منصور.

ترجع وقائع القضية رقم 2068 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الجمرك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد ورود بلاغ بخطف مواطن بالتحايل وسرقته.

كشفت التحقيقات وجود علاقة صداقة بين المتهم "م.ع.م" عاطل، والمجني عليه "ي.ن.ف" 16 سنة، طالب، فاستغل ذلك واستدرج المجني عليه بحجة التنزه بالطريق العام.

ووفقًا لأوراق القضية، فوجئ المجني عليه بـ 3 آخرين اتفق معهم المتهم وهم كل من "ي.م.ي" و"أ.ع.م" و"أ.أ.أ" أشهروا في وجهه سلاح أبيض "مطواة" ما بث الرعب في نفسه وشل مقاومته.

وتبين من التحقيقات تمكن المتهمون من سرقة هاتف المجني عليه وساعة يد وسماعة وفروا هاربين.

حرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.