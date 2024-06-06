أبرز قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للجامعات بعد تشكيله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بتشكيله الجديد اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد، بحضور د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.مصطفى بيومي نائب رئيس الاتحاد، أعضاء المجلس، وذلك بمقر الاتحاد بالمدينة الجامعية بجامعة القاهرة.

في بداية الاجتماع، رحب د.أيمن عاشور بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد الجديد، مثمنًا جهود مجلس الإدارة السابق في الارتقاء بمستوى الرياضة الجامعية، مشيرًا إلى الدور الهام الذي لعبه المجلس السابق في تحقيق العديد من الإنجازات، وإضافته العديد من الأنشطة الرياضية الجديدة بالجامعات المصرية، معربًا عن ثقته في أن المجلس الجديد سيواصل العمل الجاد من أجل تعزيز مكانة الرياضة الجامعية في مصر، وتحقيق المزيد من الإنجازات.

كما أشاد د.أيمن عاشور بجهود د.أشرف صبحي في دعم أنشطة الاتحاد، والأنشطة الرياضية بالجامعات، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة فى تأهيل الطلاب رياضيًّا وثقافيًّا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكدًا أهمية الاستمرار في العمل على صقل وتنمية مواهب ومهارات شباب الجامعات في المجالات الرياضية، والثقافية، والفنية؛ وتوفير الرعاية اللازمة لهم؛ لتظل الجامعات المصرية داعمًا أساسيًّا في إظهار مواهب ومهارات الشباب، وتقديم أبطال يرفعون اسم مصر عاليًا في مختلف المجالات والمنافسات المحلية، والإقليمية، والدولية.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أن اهتمام وزارة التعليم العالي بالأنشطة الرياضية ونشر الوعي بأهميتها؛ يرجع إلى دورها الكبير في صقل مهارات الطلاب البدنية والنفسية، وتكوين الشخصية المُتكاملة لهم، فضلًا عن دورها في اكتشاف المواهب الرياضية، داعيًا الجامعات والمعاهد إلى الاهتمام بالرياضة والإبداع في العلوم والفنون، إلى جانب الاهتمام بالعملية التعليمية والبحثية، موجهًا بتكثيف جهود الاتحاد الرياضي في تنظيم الأنشطة الرياضية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتعاون مع الاتحادات الإقليمية والدولية في تنفيذ الفعاليات الرياضية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية الوزارة التي تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون الدولي، ليس فقط على مستوى الأنشطة الأكاديمية، ولكن على مستوى الأنشطة الرياضية أيضًا.

ومن جانبه، أكد د.أشرف صبحي، حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم الرياضة الجامعية، وتقديم كافة أشكال الدعم للجامعات المصرية؛ لتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية المختلفة، لافتًا إلى أهمية التوسع في تنفيذ أنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا ببطولة الشهيد الرفاعي كأحد نماذج التعاون الناجحة بين الوزارتين، وغيرها من الفعاليات الرياضية.

وأشار د.أشرف صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الرياضي للجامعات، وجميع الجهات المختلفة، من أجل العمل على إنجاح كافة الفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها، مؤكدًا أن هذا التعاون المشترك ضروري لضمان نجاح هذه الفعاليات، وتحقيق أهدافها في نشر الوعي بأهمية الرياضة، وصقل مهارات الشباب، واكتشاف المواهب الرياضية.

وقدم وزير الشباب والرياضة الشكر للدكتور أيمن عاشور على التنسيق المستمر والدعم المتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيدًا بالدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكدًا أهمية وجود أندية رياضية للجامعات؛ بما يسهم في خلق جو تنافسي في المجالات الرياضية المختلفة بين الجامعات، والعمل على الاستفادة من الكليات الرياضية في تطوير الرياضة المصرية.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه، تقريرًا مفصلًا حول الأنشطة التي نفذت في دورة الشهيد الرفاعي رقم (51) بالجامعات والمعاهد، وثمن المجلس الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة للدورة، وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مؤكدًا أهمية دورة الشهيد الرفاعي في تعزيز الرياضة الجامعية، واكتشاف المواهب الرياضية، وصقل مهارات الطلاب، مشددًا على ضرورة الاستمرار في تطوير هذه الدورة، وتحسينها من كافة النواحي.

وافق المجلس على خطة الاتحاد للأنشطة الصيفية المقترحة للعام الجامعي 2023/2024، والتي تتضمن تنظيم العديد من الفعاليات في مختلف الألعاب الرياضية، بمشاركة واسعة من الجامعات والمعاهد العليا المصرية، وتتضمن الخطة أيضًا إقامة عدد من المعسكرات التدريبية للمنتخبات الجامعية، استعدادًا للمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وقرر المجلس أيضًا الاستعانة بعدد من الرعاة على المستوى الرياضي والإعلامي، وذلك للمساهمة في تمويل هذه الأنشطة، وتوسيع نطاقها، مؤكدًا أهمية دور الرعاة في دعم الرياضة الجامعية.

وافق المجلس على تشكيل لجنة تضم عددًا من أعضاء الاتحاد ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ لتقديم مقترح يفعل دور الجامعات المصرية في التطوير الرياضي على مستوى نطاقها الجغرافي.

وافق المجلس على مشاركة بعثة الجامعة الأمريكية بالقاهرة في البطولة الإفريقية للجامعات لكرة السلة 3X3 بدولة أوغندا خلال الفترة من 26-30 يوليو القادم.

كما وافق المجلس على مشاركة بعثة منتخب الجامعات المصرية في عدد من البطولات الإقليمية والدولية، منها:

• الدورة العربية الجامعية الثالثة للألعاب الشاطئية، والمقامة بدولة المغرب بمدينة أغادير خلال الفترة من 23-27 أكتوبر القادم.

• بطولة العالم للجامعات للإسكواش 2024 خلال الفترة من 2-8 سبتمبر القادم، بمدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا.

• بطولة العالم للجامعات الخماسي الحديث 2024 خلال الفترة من 21-25 أغسطس المقبل، بمدينة كاوناس بدولة ليتوانيا.