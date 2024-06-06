نهاية غير متوقعة.. فتاة تضبط أختها في أحضان عشيقها ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"شو بتسوي يا زول.. في بيتي ومع خيتي" بلهجة سودانية حادة عنفت فتاة أختها الصغرى لدى ضبطها في وضع مخل مع شاب يحمل الجنسية نفسها في مشهد صادم.

حاول العاشقان كبح جماح الأخت -التي حضرت في غير موعدها المعتاد- لكنها صاحت واستغاثت باثنين آخرين لتاديب أختها قبل عشيقها دون أن تدري بما ستؤول إليه الأحداث.

تحت وطأة الضرب المبرح التي منحها الشابان للعشيقين قرر الشاب العشريني الهرب ولم يجد سبيلا إلى القفز من شرفة الشقة محل الواقعة ليسقط على الأرض ويُصاب بكسر بالساق.

داخل الطابق العلوي بالقسم، تلقى المأمور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتحفظ الأهالي على مجموعة سودانيين على خلفية ضبط شاب وفتاة في وضع مخل بالآداب داخل شقة مستأجرة.

قوة أمنية اصطحبت الخمسة إلى القسم، وتبين بالفحص أن فتاة حضرت إلى مسكنها مبكرًا فاتنامى إلى مسامعها أصوات غير لائقة تصدر من غرفة أختها الغرى التي لم تكمل عامها العشرين بعد فأسرعت لاكتشاف ماهية ما يدور بالداخل لتكتشف الطامة الكبرى، فاستعانت باثنين آخرين فلقن الثلاثة الشاب علقة موت.

وصلة الضرب لم تسلم منها الفتاة، فأصيبت بسحجات وكدمات بالجسم نقلت على إثرها إلى المستشفى جنبًا إلى عشيقها فيما تحفظت الشرطة على أختها ومساعديها على ذمة التحقيقات.