صنعت مشنقتها هربا من فراق رفيق حياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قرابة 6 أشهر قضتها سيدة في منزل والديها بعد تركها عش الزوجية هربًا من خلافات متكررة استحال معها العيش معه. العشرينية سئمت الحياة بعيدًا عن رفيق حياتها لتتخذ قرار الرحيل.

دلخ شقة سكنية غرب الجيزة، أسدلت ربة منزل الستار على حياتها، صنعت مشنقتها هربًا جحيم الوحدة والفراق لتودع الحياة جثة تتدلى من حبل مُبت بسقف غرفتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.