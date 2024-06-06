شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات حزب التجمع يشاركون فى عزاء أرملة خالد محيى الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من قيادات حزب التجمع والشخصيات السياسية وعلى رأسهم سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ في عزاء سميرة سليم سليمان زوجة الراحل خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة الثورة ومؤسس حزب التجمع، اليوم الخميس بمسجد عمر مكرم والتي وافتها المنية صباح امس الأربعاء.

وحرصت أسرة الراحلة على تلقي العزاء في مسجد عمر مكرم، بالإضافة إلى تواجد عدد من أعضاء وقيادات حزب التجمع ، ونعى عدد من السياسيين والأحزاب الفقيدة وتقدموا لأسرتها بخالص العزاء.