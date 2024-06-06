المحكمة العليا في السعودية: غداً الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة والاحد ١٦ حزيران عيد الاضحى

أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن يوم غد الجمعة السابع من شهر حزيران هو غرة شهر ذي الحجة، والوقوف بعرفة يوم السبت الموافق للخامس عشر من شهر حزيران، وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد في ١٦ حزيران.

وكانت لجان الترائي في مرصد الأهلة بالحريق تمكنت من رؤية هلال شهر ذي الحجة لهذا العام 1445هـ وعليه فإن يوم غدٍ الجمعة سيكون أول أيام شهر ذي الحجة .