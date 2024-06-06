رئيس شركة الطاقة الأوكرانية: نظام الطاقة الأوكراني يتجه نحو الكارثة على خلفية التقاعس الغربي

حذر المدير العام لشركة "إيكريدرو إينيرغي" للطاقة في أوكرانيا، إيغور سيروتا، من أن "نظام الطاقة الأوكراني يتجه نحو الكارثة على خلفية التقاعس الغربي".

واشار الى ان "ببساطة نتجه نحو كارثة في مجال الطاقة، وبالتالي يجب على العالم أن يتفاعل بسرعة كبيرة"، مضيفًا أن "نظام الطاقة في أوكرانيا، يواجه بالفعل عواقب وخيمة من الأضرار".

وفي وقت سابق، هاجمت القوات الروسية منشآت الطاقة في مدينتي شوستكا وكونوتوب في مقاطعة سومي، ودمرت قاعدة جوية أوكرانية.