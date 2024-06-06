"يونيسف": مقتل 35 طفلا على الأقل في الهجوم على قرية بولاية الجزيرة في السودان

افادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، في بيان، بأنها تلقت "تقارير تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا" في الهجوم الذي وقع على قرية بولاية الجزيرة في وسط السودان.
ونقل البيان عن مديرة اليونيسف كاترين راسل قولها "لقد شعرت بالرعب من التقارير التي تفيد بمقتل ما لا يقل عن 35 طفلا وإصابة أكثر من 20 طفلا خلال الهجوم الذي وقع أمس (الاربعاء) على قرية ود النورة بولاية الجزيرة السودانية".
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