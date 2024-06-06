بوحبيب: التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأميركية ولا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك

أكد وزير الخارجيّة والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​عبدالله بوحبيب، أننا " مع وقف اطلاق النار في الجنوب وسعينا مع عدة دول لأجل هذا الموضوع". ورأى أن "اسرائيل لا يمكنها تحمّل ضربات من مختلف الجبهات وهي اذكى من ذلك". وأكد انني "لم أتبلّغ بأي تحذيرات خارجية حول جبهة الجنوب وسعينا مع دول عدة لكن إسرائيل ترفض وقف إطلاق النار وأي هجوم قوي على لبنان يعني حرباً إقليمية".

واشار في حديث لل MTV، الى ان "وقف اطلاق النار ليس في ايدينا وتكلمت مع وزير خارجية الجزائر وقال لي انت ضحيتم مع فلسطين اكثر من كل الدول العربية".

في سياق اخر، اوضح اننا "جاوبنا على الورقة الفرنسية التي تتضمن تطبيق القرار 1701 ونحن نريد العودة إلى خط الهدنة عام 1949".

كما أكد أن "التحقيقات مستمرة في حادثة السفارة الأميركية ولا معلومات كاملة متوفرة بعد وهناك خلايا قد تتحرّك".

ورأى بوحبيب أن "الانفجار السوري في لبنان ( في قضية النازحين ) سيجعلهم يذهبون الى اوروبا ولهذا الخوف من هذا الملف"، معتبرا أن "ما قلناه في بروكسيل يمثل ضميرنا وقناعتنا في ملف النزوح السوري". ولفت الى ان "لبنان ارض عبور وليس بلد لجوء".

واوضح اننا "نحاول الفصل بين ال​سياسة​ وملف النازحين، وسنقوم بترحيل كل سوري لا يملك إقامة ولن تكون إجراءاتنا قسرية إنما بالقانون فالإحتكاكات كبيرة بين اللبنانيين والسوريين وقد تنفجر في أي لحظة".

في سياق منفصل، وردا على سؤال، قال "انا كمواطن اميركي صوتت للرئيس جو بايدن، ولكن اليوم بحكم موقعي كوزير خارجية لن اشارك بالانتخابات".