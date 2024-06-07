اشار المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الى "إن حركة حماس لم تسلم بعد ردها على اقتراح وقف إطلاق النار الأخير للوسطاء، وما زالت تدرسه"، مضيفا أن "جهود الوساطة القطرية ومصر والولايات المتحدة لا تزال مستمرة".

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم الخارجية القطرية: حماس لم تسلم ردها على مقترح وقف إطلاق النار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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