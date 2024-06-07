ماكرون: سنسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "بلاده ستسلم كييف طائرات مقاتلة من طراز "ميراج" وستقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين، كما تعتزم تدريب 4.5 آلاف جندي أوكراني وتجهيزهم".

واوضح ماكرون في حوار مع وسائل إعلام فرنسية، أن "غدا سنبدأ شكلا جديدا من التعاون ونعلن عن تسليم (كييف) طائرات ميراج 2000-5 المقاتلة مما سيسمح لها بحماية أراضيها ومجالها الجوي، وبالتالي سنبدأ بداية من الغد بتدريب الطيارين".

ووفقا لماكرون فإن "فرنسا تساعد الأوكرانيين في القتال، لكننا لا نريد التصعيد... من اجتماعي مع الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلنسكي غدا، سنبدأ تعاونا جديدا ونقدم طائرات ميراج 2000-5، ونعرض أيضا تدريب الطيارين".

وأشار إلى أنه سيتم تنظيم برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين "قبل نهاية العام".