الخزانة الاميركية تفرض عقوبات على مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية في الضفة

اعلنت وزارة الخارجية الأميركية إنها فرضت عقوبات على ما يسمى بجماعة "عرين الأسود" الفلسطينية المسلحة في أحدث إجراء يستهدف من تقول واشنطن إنهم يهددون السلام والاستقرار في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

والجماعة هي أول هدف فلسطيني للعقوبات بموجب أمر تنفيذي عن العنف في الضفة الغربية أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في شباط، واستُخدم الأمر سابقا لفرض قيود مالية على مستوطنين يهود ضالعين في هجمات على الفلسطينيين.

وفي بيان أُعلن فيه عن هذا الإجراء، أشار المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر إلى الهجمات التي تشنها جماعة "عرين الأسود" على الإسرائيليين وكذلك الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 2022.

واوضح ميلر "الولايات المتحدة تندد بأي أفعال عنف وكل أفعال العنف المرتكبة في الضفة الغربية، بصرف النظر عن مرتكبيها، وسنستخدم ما لدينا من أدوات لكشف ومحاسبة من يهددون السلام والاستقرار هناك".

ويجمد الإجراء أي أصول تملكها الجماعة في كل مكان خاضع للولاية القضائية الأميركية ويحظر على الأميركيين التعامل مع الجماعة، لكن لم يتضح مدى امتلاك الجماعة أي أصول أو صلات من هذا النوع.

وظهرت الجماعة في السنوات القليلة الماضية في البلدة القديمة في نابلس في الضفة الغربية واشتبكت في معارك مسلحة مع قوات إسرائيلية وتورطت في هجمات على مستوطنات يهودية.